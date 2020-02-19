السيطرة على حريق بمحل زيوت و قطع غيار توك توك بالدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية وافطفاء بالدقهلية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق بإحدى محال تشحيم وتغيير الزيوت وبيع قطع غيار التوك توك بمنطقة المريسي التابعة لمدينة بلقاس.



وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث الدقهلية يفيد بنشوب حريق بمحل تجاري بمدينة بلقاس.



وانتقلت قوات الحماية المدينة والإطفاء والشرطة والإسعاف ومجلس المدينة لمكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب حريق بمحل بمنطقة المريسي وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمباني المجاورة.



تحرر عن ذك المحضر اللآزم وجارى العرض على النيابة العامة.







