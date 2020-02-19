حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر





ويلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك، غدا الخميس، في المباراة التي تقام على أرضية ملعب هزاع بن زايد، في السوبر المصري.





وأكد المصدر، انه لاصحة لهذه الشائعات، مشيرا إلى أن رمضان صبحي يخوض تدريبات منفردة في مران الفريق، ولن يدخل في مشادة مع أي لاعب من زملائه كما يتردد.





وتابع المصدر، ان فايلر قرر استبعاد رمضان صبحي من اللقاء، خوفا من تجدد إصابته وحرصا على عودته بشكل سليم 100%، خاصة وأن الفريق يخوض لقاء قوي أمام صن دوانز نهاية الشهر الجاري.



كشف مصدر بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن وجود مشادة بين رمضان صبحي نجم الفريق وزميله محمود كهربا، قبل موقعة الزمالك المرتقبة، غدا الخميس، في مباراة السوبر المصري.