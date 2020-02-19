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السفير البحريني ومفتي روسيا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:37 م
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سفير البحرين لدى روسيا أحمد الساعاتي
سفير البحرين لدى روسيا أحمد الساعاتي
وكالات
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بحث سفير البحرين لدى روسيا أحمد الساعاتي، اليوم الأربعاء، مع المفتي العام رئيس الإدارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا الشيخ طلعت صفا تاج الدين، في موسكو، تعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما الدينية.


وأشاد الساعاتي، بمسار علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، التي وصفها بأنها تشهد تطورا ونموا على كافة الصعد، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية.


كما أكد على حرص مملكة البحرين على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات أرحب، بما يلبي الرغبات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.


وأعرب المفتي الروسي عن اعتزازه وتقديره العميق لجهود مملكة البحرين في إعلاء قيم التعايش والوسطية والسلام، مستعرضًا نتائج الزيارة التي قام بها إلى مملكة البحرين، في شهر ديسمبر 2019، بدعوة من مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.


وأبدى المفتي تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مملكة البحرين والإدارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا، بما يخدم الإسلام والمسلمين، ويسهم في نشر القيم السمحة للدين.


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الكلمات المفتاحية

مفتي سفير البحرين روسيا العلاقات الثنائية السفير البحريني البحرين

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