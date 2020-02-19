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«جرح الحبايب» عمرو دياب يلخص حكاية الزمالك وكهربا قبل السوبر المصري

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:41 م
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كهربا
كهربا
علي خلاف
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مرت أيام قليلة على إصدار الفنان عمرو دياب الجديد ألبومه «سهران» ومع قرب انطلاق موقعة السوبر المصري بين القطبين الأهلي بطل الدوري العام وغريمه التقليدي الزمالك المقرر إقامتها غد الخميس على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، فإن الحالة بين القلعة البيضاء ولاعبها السابق ونجم الأحمر الحالي محمود عبد المنعم كهربا تلخصها أغنية «جرح الحبايب».

«جرح الحبايب» تلخص علاقة الزمالك وكهربا 
الزمالك تعاقد مع ناشئ الأهلي محمود عبد المنعم كهربا في موسم 2015 قادماً من فريق إنبي في صفقة تم وصفها بـ«المدوية» نظرا لموهبة الاعب الذي لفت الأنظار إليه ومنذ ذلك الوقت بدأ علاقة الحب بين «الفولت» وجماهير القلعة البيضاء حيث حصد الاعب مع الفريق بطولة الدوري العام والكأس موسم 2015 وهوا الموسم الاستثنائي للفارس الأبيض مع مدربه السابق فييرا.

وبمطابقة تلك الفترة على أغنية المطرب عمرو دياب «جرح الحبايب» نجد التعبير في هذه الكلمات :-

حرج الهوي لو من الحبايب

ملوش دوا وانا قلبي دايب

إنسى اللي كان انا قدرت أنسى

كل اللي بينا هنعيشه ذكرى.

ذكريات الكونفدرالية وهدف النجم الساحلي الشهير
شارك محمود عبد المنعم كهربا مع الزمالك في موسم 2019 عقب عودته من تجربة احترافية في الدوري السعودي حيث حصد المهاجم مع الأبيض في ذلك الموسم لقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح وبالطبع جماهير القلعة البيضاء لن تنسى هدفه الشهير في مرمى النجم الساحلي التونسي في دور نصف النهائي والذي كان له الدور الرئيس في صعود الفارس الأبيض لتلك المباراة النهائية وهنا نجد «الكوبليه» التالي معبرا :-

وروح روح ابعد عني

روح روح ياللي تاعبني

ده انا قلبي سامحك وجرحي سامحك

الله يسامحك.

هروب كهربا قبل نهاية الموسم وفقدان الأبيض لقب بطولة الدوري
وقبل نهاية موسم 2019 تفاجئت الجماهير البيضاء بهروب مهاجم الزمالك محمود عبد المنعم كهربا ورفضه العودة لصفوف الفريق على ضوء أزمة المستحقات وكذلك خلافات مع مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض.

غياب الجناح الأساسي للزمالك آثر سلبيا على نتائج الفريق في آخر ثلاثة جولات من مسابقة الدوري المصري الممتاز نسخة 2019 والتي حسمها الأهلي بإحرازه اللقب الـ41 تاريخا وهنا نجد الكوبليه التالي :-

ياخساره ياخساره ياخساره

ياخساره علي الايام

هتقولي ايه بعد اللي قلته

انا حبي ليك من قلبي شيلته.

تعاقد أفيش البرتغالي مع كهربا وعودة للأهلي الغريم التقليدي
استمرارا لمشاهد هروب كهربا كانت حلقة تعاقد الاعب مع نادي أفيش البرتغالي الذي شارك معه في خمسة مباريات وسجل هدف وحيد ، فما كان تعاقد المهاجم مع الفريق البرتغالي إلا مرحلة انتقالية تمهيداً لانتقاله للنادي الأهلي الغريم التقليدي لفريق الزمالك ليزيد الفولت العالي من صدمات جمهور القلعة البيضاء في نجم ميت عقبة الأسبق، وفيما يلي كلمات «جرح الحبايب» المعبرة:-

مبقاش على واحد خسرني

جاي بعد ايه جاي تفتكرني

وروح روح ابعد عني

روح روح ياللي تاعبني

ده انا قلبي سامحك وجرحي سامحك

الله يسامحك

ياخساره ياخساره ياخساره

ياخساره علي الأيام.

كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر المصري
وفي سياق متصل أعلن السويسري رنيه فايلر قائمة الأهلي التي تستعد لمواجهة الفارس الأبيض في كأس السوبر المصري مساء عذ الخميس على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات، حيث شهدت القائمة تواجد لاعب الأبيض السابق محمود عبد المنعم كهربا فهل يكون له دور في فوز المارد الأحمر بلقب السوبر أم يهدي الزمالك له أغنية «جرح الحبايب» ويتوج بطلا ؟.
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