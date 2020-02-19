أونيانجو يقود التشكيلة الأساسية لصن داونز ضد سلتيك بالدوري الجنوب افريقي

أعلن بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق صن داونز عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بلومفونتين سلتيك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الجنوب افريقي.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-



