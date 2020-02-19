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أونيانجو يقود التشكيلة الأساسية لصن داونز ضد سلتيك بالدوري الجنوب افريقي

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:38 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق صن داونز عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بلومفونتين سلتيك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الجنوب افريقي.


وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-


حراسة المرمى : اونيانجو.

خط الدفاع : نيشيمينتو - ليبوسا - ماديشا - لوكبيني.

خط الوسط : كيكانا - چالي - سيرينو - زواني.

خط الهجوم : مابوي - فيلكازي.


ويحتل فريق صن داونز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الجنوب افريقي برصيد 38 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريق أورلاندو بيراتيس صاحب المركز الثاني.

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