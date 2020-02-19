الرئيس البيلاروسي: مهتمون بمشاركة مصر في مشروعات البنية التحتية

أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عن خالص امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن العلاقات المصرية البيلاروسية هامة، وشهدت تطورًا ملحوظًا في المرحلة الأخيرة.



وأضاف الرئيس البيلاروسي،، خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرضته فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، أن الجانب البيلاروسي والمصري يبذلان قصارى جهودهم من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين على كافة المجالات.



وأوضح أنهم بحثا التعاون بالعديد من المجالات، ويركزون على العلاقات التجارية والاقتصادية، متابعًا: "مهتمون بمشاركة مصر في مشروعات البنية التحتية".

