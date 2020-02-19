السيسي: العلاقات المصرية البيلاروسية ليست حديثة العهد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إننا نقدر أهمية تعزيز العلاقات بين جمهورية مصر العربية وبيلاروسيا الصديقة، والوصول بالعلاقة إلى مرحلة الشراكة الحقيقية".



وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس البيلاروسي، على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، أن العلاقات المصرية البيلاروسة ليست حديثة العهد، وشهدت تطورًا ملحوظًا على مدار الأعوام الماضية، حيث اجتماع مينسك في يونيو 2019 أعطى دفعة قوية لتلك العلاقات.

