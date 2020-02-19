القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري وترددها

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة في قمة الأهلي و الزمالك ضمن مباريات السوبر المصري 2020 والذي من المقرر إقامته في مدينة أبو ظبي الإماراتية وفق ما حدده الاتحاد الأفريقي كاف ، تأتي هذه المواجهة بعد تحقيق الزمالك لقب السوبر الأفريقي 2020، سنستعرض معكم أعزائنا أهم الأخبار حول السوبر المصري من القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك السوبر المصري 2020و موعد المباراة .

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة في قمة الأهلي و الزمالك ضمن مباريات السوبر المصري 2020 والذي من المقرر إقامته في مدينة أبو ظبي الإماراتية وفق ما حدده الاتحاد الأفريقي كاف ، تأتي هذه المواجهة بعد تحقيق الزمالك لقب السوبر الأفريقي 2020، سنستعرض معكم أعزائنا أهم الأخبار حول السوبر المصري من القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك السوبر المصري 2020و موعد المباراة .

حدد الاتحاد الأفريقي موعد مباراة الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري 2020 حيث يلتقي الفريقان يوم 20/2/2020 الموافق 26/6/1441 في مدينة أبوظبي الإماراتية على ملعب محمد بن زايد في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

حدد الاتحاد الأفريقي موعد مباراة الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري 2020 حيث يلتقي الفريقان يوم 20/2/2020 الموافق 26/6/1441 في مدينة أبوظبي الإماراتية على ملعب محمد بن زايد في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت أبوظبي.