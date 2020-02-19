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"السيسي" لرئيس بيلاروسيا: لدينا فرص واعدة للاستثمار في "البتروكيماويات"

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:30 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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السيسي لرئيس بيلاروسيا: لدينا فرص واعدة للاستثمار في البتروكيماويات
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، القطاع الخاص في بيلاروسيا للاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد المصري، بعد تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة ومن أبرزها قناة السويس الجديدة، والذي مهد الطريق لإنشاء المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لتصبح مركزًا تجاريًا عالميًا جديدًا، لتكون مصر بوابة العالم إلى أفريقيا والعالم العربي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس البيلاروسي، على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، أنه يتوفر بمصر فرص واعدة للاستثمار في مجال البتروكيماويات وذلك في إطار السعى المصري للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط، وتدشين منتدى غاز شرق المتوسط.
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الكلمات المفتاحية

بيلاروسيا السيسي الاستثمار

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