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مبعوث ماكرون الخاص: الضرر لحق بأوروبا بسبب العقوبات على روسيا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:13 م
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الرئيس الفرنسي - ماكرون
الرئيس الفرنسي - ماكرون
وكالات
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قال بيير ويمون، مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص للتعاون الأمني مع روسيا، المسؤول عن استئناف الحوار مع موسكو، مساء اليوم الأربعاء، إن "الضرر لحق بأوروبا أيضًا بسبب العقوبات المفروضة على روسيا".

وذكر ويمون، في اجتماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي: "العقوبات الأوروبية لها أثران: انخفاض في تجارتنا وهذا عموما في جميع أنحاء أوروبا، الأمر الذي لا يتعلق فقط بفرنسا أو ألمانيا".

كما لفت إلى أن إيطاليا التي تتمتع بمستوى عالٍ من العلاقات التجارية مع روسيا، غير راضية عن هذا الوضع، مضيفاً "إنها إيطاليا واحدة من تلك الدول التي تحاول بانتظام اقتراح التفكير في مراجعة الموقف بشأن العقوبات". 

وتابع: لذلك، لقد تضررنا حقاً من هذه العقوبات، ومع ذلك، إذا نظرنا إلى الأرقام، فإن التجارة بين روسيا والولايات المتحدة، على العكس من ذلك، فقد زادت... ثانياً: لقد منحنا روسيا الفرصة لتطوير الزراعة كنتيجة لهذه العقوبات، العنصر الثالث: إلى حد ما دفعنا روسيا نحو الصين، التي أصبحت شريكًا ذا أولوية على وجه الخصوص، في مجال التكنولوجيا الجديدة.

وأكد مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص للتعاون الأمني مع روسيا، على أنه بسبب الأزمة في أوكرانيا، تظل العقوبات "سلاحًا سياسيًا نادرًا" بالنسبة لأوروبا، وإن الإجابة التي يمكن أن نقدمها لشركائنا الروس هي الانفتاح، بما في ذلك في الملف الأوكراني، ومن الآن فصاعدًا، سيكون لدينا حجج للبدء في التفكير بتغيير موقفنا بشأن العقوبات".

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الكلمات المفتاحية

ماكرون فرنسا روسيا الرئيس الفرنسي أوروبا

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