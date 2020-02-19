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"كان" السينمائي يحتفل بالذكرى العشرون على طرح فيلم "In the Mood for Love"

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:29 م
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كان السينمائي
كان السينمائي
أحمد جمال أحمد
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أعلن الموقع الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي عن احتفاله بالذكرى العشرون لطرح الفيلم الصيني In the Mood for Love.

وذلك ضمن الدورة المرتقبة للمهرجان خلال عام 2020 الجاري، بعرض الفيلم ضمن فئة كلاسيكيات كان، التي يعرض بها أبرز الأفلام الكلاسيكية في تاريخ السينما.

وخلال طرحه للمرة الأولى في عام 2000 شارك فيلم In the Mood for Love ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي وكان من إخراج "وونج كار واي".

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