عاجل.. الزمالك يكشف عن موقفه من توقيع النقاز لـ"سودوفا" الليتواني



وأوضح عزام في تصريحات خاصة أن الزمالك سيختصم النادي الليتواني والمطالبة بمنعه من القيد لمدة فترتين بعد قيامه بالحصول على توقيع اللاعب.



وأشار إلى أن الزمالك يطالب بمضاعفة العقوبات على حمدي النقاز والحصول على تعويض مالي من اللاعب والنادي الليتواني بسبب ما حدث.



وأشار إلى أن القضية لن تستغرق وقتًا طويلًا وسيتم حسمها في أسرع وقت ولن تحتاج إلى سنوات كما كان يحدث الأمر من قبل.



وكان النقاز قد فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد فقط مما دفع إدارة الأبيض لتقديم شكوى رسمية ضد اللاعب.

كشف نصر عزام المستشار القانوني لنادي الزمالك عن تطورات الموقف بعد توقيع التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق لنادي سودوفا الليتواني بشكل رسمي.