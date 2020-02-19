"السيسي" يدعو القطاع الخاص البيلاروسي للاستفادة من الاقتصاد المصري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلاقات المصرية البيلاروسة ليست حديثة العهد، وشهدت تطورًا ملحوظًا على مدار الأعوام الماضية.



وأشار الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس البيلاروسي، على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، إلى أن الموقع المتميز والفريد لكل من مصر وبيلاروسيا من شأنه أن يفتح أفاق جديدة أمام منتجات البلدين.



ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، القطاع الخاص في بيلاروسيا للاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد المصري.

