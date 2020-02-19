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"MBC مصر" تبدأ في عرض "اللهم إنّي صايم" لـ مصطفى شعبان

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:51 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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"اللهم إني صايم" هو عنوان الكوميديا الاجتماعية المميزة التي تعرضها قناة "MBC مصر" بداية من "الليلة" في تمام الساعة الثامنة مساءً، مع النجم مصطفى شعبان.

 

تدور أحداث المُسلسل في أجواء كوميدية، حول نصّاب مُحترف يوقع الكثير من الضحايا في مصيدته عبر استخدام حيل مختلفة بدهاء ومكر، إلى أن تأتي لحظة التحوّل الكبير التي ستقلب كافة الموازين، وذلك ضمن حبكة درامية ملؤها التشويق كتبها الكاتب أحمد عبد الفتاح في معادلة جمع فيها بين السلاسة والعمق، والتقطتها عدسة المخرج أكرم فريد بأناقة جميلة.

 

يجمع مُسلسل "اللهم إني صايم" نُخبة من النجوم منهم ماجدة ذكي، وريم مصطفى، وفراس سعيد، ووفاء صادق، ومي نور الشريف، وعمرو العمروسي، وخالد عليش، وسليمان عيد، وندا موسى، ولقاء سويدان، وسليمان عيد، وبمشاركة صلاح عبد الله، وعزت أبو عوف، وأحمد حلاوة وضيوف شرف من الكويت وغيرهم.

 

يُعرض مسلسل "اللهم إني صايم" على "MBC مصر" يومياً الساعة 8:00 مساءً، ويبدأ عرضه الأربعاء 19 فبراير 2020. 

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