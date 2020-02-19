ريتا حرب في السعودية من أجل "ضرب الرمل"

توجّهت ريتا حرب إلى السعوديّة، وتحديداً منطقة القصيم، لتصوير أولى مشاهدها في مُسلسل "ضرب الرمل" الذي تلعب فيه دور البطولة إلى جانب الفنّان السعوديّ خالد عبد الرحمن.

وعن دورها في "ضرب الرمل" قالت ريتا:" سأحضر في هذا العمل من خلال مرحلتين زمنيّتين مُختلفتين مُحافظة على لهجتي اللبنانيّة. وأنا مُتحمّسة جداً لتقديم دور"ثريّا" الذي يتّسم بالإيجابيّة، ويعكس صورة المرأة اللبنانيّة القويّة، كما يُلقي الضوء على أهميّة دور المرأة ووجودها في حياة الرجل".

وأضافت ريتا:" سعيدة بتجربتي الأولى في الدراما السعوديّة، وفخورة جداً بالوقوف أمام القامة الفنيّة الكبيرة النجم خالد عبد الرحمن".

يُذكر أنّ هذا العمل مأخوذ من ثلاثيّة "ضرب الرمل" للروائيّ محمّد المزيني ومن إخراج ماجد الربيعان وإنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون قناة SBC ومُنتج مُنفّذ Studio 11.