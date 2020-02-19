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موقع إلكتروني يكشف رفض نتنياهو لبند خطير في "صفقة القرن"

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:34 م
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رئيس الوزراء الإسرائيلي - نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي - نتنياهو
وكالات
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رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أحد بنود خطة السلام الأمريكية، المعروفة باسم "صفقة القرن"، واصفاً أياه بـ"الفقاعة"، وذلك حسبما أفاد موقع إلكتروني.
 
ونوه الموقع الإلكتروني، إلى أن حديث نتنياهو يتعلق ببند اقتراح ضم منطقة "المثلث" في مدينة القدس المحتلة بإسرائيل التي يسكنها عرب، إلى الدولة الفلسطينية المُستقبلية، مقابل ضم أجزاء في الضفة الغربية إلى إسرائيل. 

وقال نتنياهو: "الكل يدرك أن هذا البند هراء، آخر شيء أؤمن به هو أنه ينبغي تشريد أي شخص من منزله، ولن يتم ذلك، ولا يوجد شيء من هذا في صفقة القرن، مضيفاً هناك بعض العبارات الغامضة التي لا معنى لها، لأنه لا يوجد موافقة عليها من أي طرف، هذا لن يحدث". 

وعلى الرغم من هذا التصريح، فإن نتنياهو قد دعا العرب في إسرائيل، الذين يبلغ عددهم المليون ونصف المليون نسمة، ويشكّلون 20% من إجمالي عدد السكان، إلى التصويت له في انتخابات الكنيست، التي ستجري في يوم 2 مارس المقبل، مخاطبًا المواطنين العرب "إذا كنتُ رئيسا لحكومتكم، فإن السماء هي الحدود لما يمكننا القيام به معا". 

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الكلمات المفتاحية

نتنياهو صفقة القرن رئيس الوزراء الإسرائيلي

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