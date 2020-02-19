البورصة الأمريكية تتعافى في مستهل التعاملات





تعافت البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، لتعاود تسجيل الأرقام القياسية مع تراجع المخاوف من فيروس كورونا.









ويزور الرئيس دونالد ترامب الهند في الأسبوع المقبل للتواصل على عقد صفقة تجارية كبيرة، مع سعي الولايات المتحدة للوصول إلى خفض الرسوم الجمركية على منتجاتها.





وأُظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل ارتفاع تصاريح بناء المنازل الأمريكية بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي لتسجل أعلى مستوى منذ منتصف 2017.





كما كشفت بيانات منفصلة تسارع تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 15 شهراً.





كما ينتظر المستثمرين في وقت لاحق من اليوم إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الشهر الماضي والذي شهد تثبيت معدلات الفائدة.





وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 29.286 نقطة.





وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 3386.7 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد.





وزاد مؤشر "ناسداك" بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 9802 نقطة، محققاً أعلى مستوى في تاريخه.