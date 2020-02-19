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جيمي جون- لوي ضيف الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:36 م
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جيمي جون- لوي
جيمي جون- لوي
أحمد رمضان متولي
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يحل النجم العالمي جيمي جون-لوي، ضيف شرف الدورة التاسعة في الفترة من 6 الي 12 مارس 2020 بعد أن وافق جون-لوي علي الحضور والتواجد بالأقصر لاستلام درع تكريم في حفل الافتتاح بمعبد الأقصر، وعرض فيلمين من أعماله وهما فيلم "ديزرانس" من بوركينا فاسو إخراج أبولين تراوريه مشاركًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وفيلم "أفاعي مجلجلة" من الولايات المتحدة الأمريكية في قسم الدياسبورا.

 

وصرحت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان أنه سيقام لجون-لوي مؤتمرًا صحفيًا بمعبد الأقصر ورحلة نيلية بالأقصر واسوان للترويج السياحي لمصر بناء علي الاتفاق المبرم بين المهرجان والنجم العالمي.

 

عاش جيمي جون-لوي في أحد الأحياء الفقيرة في هايتي حتى عمر 12 عامًا، بعدها انتقل إلى باريس. عمل لمدة 3 سنوات في المسرح الموسيقي بإسبانيا لا بيل ايبوك قبل عمله كعارض أزياء ناجح في أنحاء أوروبا.

 

انتقل إلى لوس أنجلوس عام 1998 ليحترف التمثيل. تشمل أعماله: دموع الشمس مع بروس ويلز، و جريمة قتل في هوليوود مع هاريسون فورد، و الحماة المتوحشة مع جين فوندا وجنيفر لوبيز، و فتيات سمينات مع الفائزة بالأوسكار موينيك، ومسلسل الأبطال حيث قدم دور رينيه الهاييتي، و مسلسلات السهم، الأبطال من جديد و أيضاً مسلسل فرح مع جينيفر لورانس وبرادلي كوبر وروبرت دي نيرو. وحاليا يعمل بانتظام بمسلسل مخالب، يعد أهم أدواره حتى الآن هو بطولة المسلسل القصير توسان لوفرتور، الذي حاز عنه بجائزة أفضل ممثل في المهرجان الإفريقي السينمائي، وترشح من خلاله لأحد جوائز أكاديمية الفيلم الإفريقية في عام 2012.

 

تم تعيين جيمي جون-لوي سفيراً عامًا لهايتي من قبل فخامة الرئيس ميشيل مارتيلي في عام 2014.

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