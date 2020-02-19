توقيع بروتوكول لإنشاء مدرسة في "الخرطوم" بالبحيرة (صور)

وقع اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة بروتوكول مع المهندس سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة لمساهمة الشركة في إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بقرية الخرطوم بمركز ومدينة بدر.



وأكد محافظ البحيرة، أن المدرسة ستقام على مساحة 4200 متر مربع وستضم 11 فصل دراسي لخدمة 5000 نسمة بقرى الخرطوم والمجد وعزبة شنودة وتجمع محمد خليل ومنطقة الارسال بتكلفة إجمالية 6 مليون جنية شاملة الأعمال الإنشائية والأثاث.



وتعتبر قرية الخرطوم إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على أرض محافظة البحيرة والجاري تنفيذها في 8 قرى ضمن قرى المرحلة الأولى لتنفيذ المبادرة بها فى مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية والعيش الكريم من خلال خطة عمل متكاملة للدولة المصرية لتوفير حياه كريمة لهم كافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات لمواطنيها.



وأشاد "أمنة" بدور الشركة وكافة جهود المجتمع المدنى والمشاركة المجتمعية للمساهمة مع كافة الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياه كريمة لهم في شتى القطاعات.