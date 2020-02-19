سقوط بلدية المحلة على ملعبه أمام المنصورة في القسم الثاني





استطاع الفريق الاول بنادي المنصورة الفوز خارج ملعبه على حساب نظيره فريق بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة القوية التي أقيمت على ملعب البلدية، في إطار ختام لقاءات الأسبوع الـ 15 للمجموعة الثالثة، من القسم الثاني.



خاض فريق المنصورة، المباراة، بتشكيل ضم، عاطف نصحي، عبدالرحمن حسان محمد نجاتي فتوح متولي، وائل السعدني، أحمد عبدالعال ومؤمن فكري، اسلام مرزوق، محروس ابراهيم بومبا أحمد رجب هريسه وعبدالسميع ابراهيم.





تقدم المنصورة بهدف عن طريق اللاعب أحمد هريسة في الشوط الثاني، ثم أهدر البلدية ركلة جزاء عبر اللاعب محمد عبد الله، ثم تعادل البلدية عبر اللاعب محموج صلاح، ثم سجل هريسة هدف الفوز للمنصورة.



ليرتفع رصيد المنصوره إلى ٢٦ نقطه بفارق ٤نقاط عن المتصدران، فاركو ودمنهور، ويواجه فريق المنصوره نظيره دكرنس علي ملعب المنصورة، في المباراة القادمة.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- فاركو 30 نقطة

2- دمنهور 30 نقطة

3- غزل المحلة 28 نقطة

4- المنصورة 26 نقطة

5- دكرنس 24 نقطة

6- الرجاء 22 نقطة

7- البلدية 19 نقطة

8- أبو قير 17 نقطة

9- الحمام 17 نقطة

10- الأوليمبي 15 نقطة

11- المالية 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط