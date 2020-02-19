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الكويت.. البرلمان يدلي بالموافقة على إنشاء هيئة رقابة شرعية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:20 م
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البرلمان الكويتي
البرلمان الكويتي
وكالات
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أعلن البرلمان الكويتي، مساء اليوم الأربعاء، أنه وافق على مشروع قانون لإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية على العمل المصرفي والمالي الإسلامي.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا": أنه "من المنتظر أن يتولى بنك الكويت المركزي، الإشراف على القطاع المصرفي وضمان الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن يشكل الهيئة الجديدة وينظم عملها".

وجاءت الموافقة على مشروع القانون، في المداولة الأولى في الجلسة التكميلية، بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 36 عضوان فيما أظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية موافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 38 عضوًا.

كما وافق أعضاء البرلمان الكويتي، في وقت سابق من اليوم، على تشكيل لجنة للنظر في طلبيات البلاد من طائرات "إيرباص" والتي تشوبها شبهة فساد.

وبدأت حكومات وشركات طيران على مستوى العالم تحقيقاتها الخاصة، بعد أن توصلت شركة "إيرباص" في 31 يناير إلى تسوية بمبلغ قياسي، بلغ أربعة مليارات دولار، مع ممثلي الادعاء في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بشأن مزاعم عن رشاوى وفساد يرجع تاريخه لأكثر من عشرة أعوام، وفقاً لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

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الكلمات المفتاحية

هيئة رقابة شرعية الكويت البرلمان

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