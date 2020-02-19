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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:33 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 19/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || أمريكا تهدد إيران تهديدات خطيرة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
قال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، مساء اليوم الأربعاء، إن "واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي دون اتخاذ أي إجراء ردًا على دعم إيران المستمر للهجمات على المواقع الأمريكية في العراق"، موضحًا أنه لن يفصح عن حجم الرد أو نوعه.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || تغير المناخ يهدد مستقبل جميع الأطفال
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
يتعرض مستقبل كل طفل في العالم للخطر، حيث تفشل الدول في جميع أنحاء العالم في الحد من آثار تغير المناخ وتوفير بيئة نظيفة وصحية ضرورية لرفاههم، وفقًا لتقرير بتكليف من الأمم المتحدة.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || بدء محاكمة الآلاف من مقاتلي "داعش" في سوريا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
سيخضع آلاف المقاتلين الأجانب من تنظيم "داعش" المحتجزين حاليًا في شمال شرق سوريا للمحاكمة أمام نظام قضائي جديد في أوائل مارس، حسبما صرح مسؤول كردي كبير لوكالة "فايس نيوز" الأمريكية.

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مستقبل جميع الاطفال داعش تغير المناخ المستمر الأمم المتحدة اخبا إيران

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