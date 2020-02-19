أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 19/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

قال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، مساء اليوم الأربعاء، إن "واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي دون اتخاذ أي إجراء ردًا على دعم إيران المستمر للهجمات على المواقع الأمريكية في العراق"، موضحًا أنه لن يفصح عن حجم الرد أو نوعه.

يتعرض مستقبل كل طفل في العالم للخطر، حيث تفشل الدول في جميع أنحاء العالم في الحد من آثار تغير المناخ وتوفير بيئة نظيفة وصحية ضرورية لرفاههم، وفقًا لتقرير بتكليف من الأمم المتحدة.







