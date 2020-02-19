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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة مان سيتي ضد وست هام يونايتد بث مباشر

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:30 م
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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم حيث تقام الكثير من المواجهات الهامة اليوم الأربعاء 19 / 2 / 2020، أبرزها مباراة مان سيتي ضد وستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "دور الـ16"

أنطلقت مباريات اليوم في كأس مصر بمباراة المقاولون العرب ضد المصري، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "دور الـ16"

توتنهام ضد لايبزيج، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

أتالانتا ضد فالنسيا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ26"

مانشستر سيتي ضد وستهام يونايتد، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الـ15"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري التونسي بمواجهة البنزرتي ضد الترجي، في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

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