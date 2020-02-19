Advertisements
Advertisements
Advertisements

مروة ناجي تتحدى العواصف الثلجية وتنتهي من تصوير "لما لقيتك" في بيروت (صور)

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:29 م
Advertisements
مروة ناجي
مروة ناجي
أحمد رمضان متولي
Advertisements

انتهت الفنانة مروة ناجي، مؤخرا من تصوير كليبها الجديد "لما لقيتك" من إنتاج شركة "لايف ستايل ستوديوز"، وتتكتم الفنانة الشابة عن تفاصيل الكليب، لافته أنها سوف تصرح بالكثير من تفاصيل العمل عليه منذ أن كان فكرة إلى أن أصبح جاهز للعرض فى القريب العاجل.

 

ولقد بدأت الفنانة مروة ناجى فى تصوير اليوم الأول من كليب "لما لقيتك" بمنطقة "الجية"؛ إلا أن المخرج فادى حداد أضطر لتأجيل تصوير اليوم الثانى من الكليب بسبب العاصفة الثلجية التى ضربت لبنان، وهو ما دفع الشركة المنتجة للتدخل بشكل عاجل بتوفير "لودارات" لفتح الطرق الجليدية لكى يتمكن حداد من إستكمال المشاهد المتبقية من الـ "ستورى بورد " بمنطقتى " فاريا " و" فقرا "، والتى كانت قد غطتها الثلوج بإرتفاع المتر والنصف متر .

 

"لما لقيتك" من كلمات أحمد المالكى وألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد مجدى وميكس وماستر عمار خاطر، وإنتاج شركة "لايف ستايل ستوديوز"، وإخراج المخرج الكبير فادى حداد، فى ثانى تعاون له مع الفنانة مروة ناجى بعد كليب "حبيت من قلبى".   

مروة ناجي تتحدى العواصف الثلجية وتنتهي من تصوير "لما لقيتك" في بيروت (صور)
مروة ناجي تتحدى العواصف الثلجية وتنتهي من تصوير "لما لقيتك" في بيروت (صور)
مروة ناجي تتحدى العواصف الثلجية وتنتهي من تصوير "لما لقيتك" في بيروت (صور)
مروة ناجي تتحدى العواصف الثلجية وتنتهي من تصوير "لما لقيتك" في بيروت (صور)
مروة ناجي تتحدى العواصف الثلجية وتنتهي من تصوير "لما لقيتك" في بيروت (صور)
مروة ناجي تتحدى العواصف الثلجية وتنتهي من تصوير "لما لقيتك" في بيروت (صور)
مروة ناجي تتحدى العواصف الثلجية وتنتهي من تصوير "لما لقيتك" في بيروت (صور)
مروة ناجي تتحدى العواصف الثلجية وتنتهي من تصوير "لما لقيتك" في بيروت (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

فايلر يحرج كارتيرون ويحسم موقف مشاركة "أفشة" في القمة

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل .. الزمالك بدون ظهير أيمن أمام الأهلي في السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

المصائب لاتأتي فرادى.. إصابة نجمي ريال مدريد قبل موقعة ليفانتي

منذ ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد | مشاهدة أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 1 × 0 ليفربول بدوري أبطال أوربا MATCH SUMMARY

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول يلاكورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الاسطورة

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. نيمار يوجه ضربة جديدة إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

هدف صلاح live.. مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع نهائيا

منذ حوالي 20 ساعة

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

منذ حوالي 20 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

منذ حوالي 20 ساعة

yalla-shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت kora-live

منذ حوالي 19 ساعة

liverpool vs atletico madrid | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة رابط ماتش ليفربول salah

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

منذ حوالي 20 ساعة

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

10:10 م

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

10:01 م

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

09:00 م

الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة

04:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status