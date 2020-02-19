إخلاء سبيل المحامي محمد الباقر في اتهامه بنشر أخبار كاذبة

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، إخلاء سبيل المحامى الحقوقي محمد الباقر على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمهتم فيها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور واستخدام وسائل التواصل الإجتماعي لنشر أخبار كاذبة.



فيما قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة الاستئناف علي قرار إخلاء السبيل وتحدد جلسة غدًا الخميس لنظر الإستئناف.

