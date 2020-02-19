القبض على شابين يحملان03 صفائح من مخدر القنب الهندي قرب معهد بسجنان

تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات ببنزرت بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية، يوم 18 فيفري 2020، من ضبط شخص (20 سنة) بمحيط أحد المعاهد الثانوية بسجنان، بحوزته قطعة من مخدر القنب الهندي "الزطلة" وآلة حادة "سكين".





وبمراجعة النيابة العمومية، داهمت الوحدات المذكورة مقر إقامة المعني وحجزت داخله 03 صفائح من نفس المخدر ومبلغ مالي قدره 500 دينار، إعترف بأنه متأت من عائدات ترويج المخدرات كما اعترف بأنه تولّى بيع 02 صفائح من المخدر المذكور لشخص آخر (28 سنة) الذي تم إلقاء القبض عليه لاحقا.





باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما ومواصلة الأبحاث.