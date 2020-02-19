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محافظ البحر الأحمر يستجيب لمواطن الخاصة بتوفير مكان لبيع الخضار والفاكهة بقرية الشيخ الشاذلي

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:21 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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لاحظ محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، خلال زيارته التفقدية لقرية الشيخ الشاذلي، اليوم الأربعاء، مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وسط أهالي القرية، فتوجه إليه مسرعًا للاستماع إليه ومعرفة طلباته.

سأل المحافظ المواطن قائلًا "أنا تحت أمرك، ليك أي طلبات؟"، رد المواطن "شكرًا لاهتمامك، طلبي الوحيد توفير كشك لبيع الخضار والفاكهة".

رد محافظ البحر الأحمر قائلًا" من عنيا، بس الاكشاك ممنوعة، هوفرلك مكان لبيع الخضار والفاكهة"، وكلف مدينة مرسى علم ببحث الحالة الاجتماعية للمواطن مع توفير مكان ملائم له.
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