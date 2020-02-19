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شوبير: السوبر المصري له طعم أخر
الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:17 م
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محمد الصو
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قال الإعلامي أحمد شوبير إن مباراة السوبر المصري التي ستجمع الأهلي والزمالك تختلف عن أي مباراة تلعب في نفس البطولة بأي دولة في العالم.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"بصرف النظر عن مباريات السوبر في جميع الدوريات العالمية إلا أن السوبر المصري له طعم أخر".
وتابع :"هناك اهتمام من الجميع فجميع اللاعبون في نصر والوطن العربي تنشغل وتتحدث عن السوبر المصري".
وواصل :"نحن سنكون على موعد على واحد من أروع وأحلى مباريات كرة القدم إن شاء الله بين الأهلي والزمالك".
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