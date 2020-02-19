شوبير: السوبر المصري له طعم أخر

قال الإعلامي أحمد شوبير إن مباراة السوبر المصري التي ستجمع الأهلي والزمالك تختلف عن أي مباراة تلعب في نفس البطولة بأي دولة في العالم.





وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"بصرف النظر عن مباريات السوبر في جميع الدوريات العالمية إلا أن السوبر المصري له طعم أخر".





وتابع :"هناك اهتمام من الجميع فجميع اللاعبون في نصر والوطن العربي تنشغل وتتحدث عن السوبر المصري".



