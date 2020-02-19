مازيراتي تعلن موعد إطلاق سيارتي "كواتروبورتي" و"ليفانتي"

أعلنت شركة مازيراتي البريطانية موعد الكشف عن سيارتي "كواتروبورتي" و"ليفانتي"، بتحديثات جديدة، وقالت الشركة إن الكشف عن التحديثات الجديدة للسيارتين في الصيف المقبل على أن تصل إلى الأسواق نهاية العام كموديل 2021.





وستكون مع أفخم سياراتها وهي كواتروبورتي السيدان الفاخرة التي تمتلك تصميماً جميلاً من الخارج ولكن داخليتها فاشلة بكل المقاييس في منافسة مرسيدس وبي ام دبليو وأودي. أما ليفانتي فهي على العكس نوعاً حيث تحتاج خارجيتها لتحسين أكثر لتكون قادرة على منافسة الشركات الألمانية بقوة.



