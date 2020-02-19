رسمياً .. حمدي النقاز يلتحق بفريق ليتواني

أعلن فريق سودوفا، والذي ينافس في الدوري الليتواني، التعاقد مع الظهير الأيمن التونسي الدولي ولاعب نادي الزمالك السابق حمدي النقاز، بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمة.

وأعلن النادي الليتواني خبر التوقيع مع النقاز على الموقع الرسمي للنادي، دون الكشف عن أي تفاصيل مادية.





وكان حمدي النقاز قد فسخ تعاقده مع الزمالك من طرفه منذ أشهر، بسبب خلافات مع إدارة الفريق الأبيض حول بعض المستحقات.





وإنضم النقاز للزمالك في يناير عام 2017، قادماً من فريق النجم الساحلي التونسي، في صفقة بلغت 700 ألف دولار.