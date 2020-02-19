ليستر سيتي يخطط لضم نجم ليفربول

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن مدرب ليفربول السابق وفريق ليستر السيتي الحالي بريندان رودجرز، يسعى لإعادة الشراكة بينه وبين أحد نجوم فريق ليفربول.

ووفقاً لما ورد عن شبكة سكاي سبورت، يسعى بريندان رودجرز للتعاقد مع لاعب وسط ليفربول آدم لالانا، في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وينتهي عقد صاحب الـ31 عاماً بنهاية الموسم الجاري، وعاني هذا الموسم من الجلوس على طاولة بدلاء ليفربول.





وكان رودجرز هو من طلب ضم لالانا لفريق ليفربول في صيف عام 2014 من فريق ساوثهامبتون، لذلك قد يوافق لالانا على الإلتحاق بليستر سيتي، للعمل مرة أخرى تحت إشراف رودجرز.





يذكر أن لالانا سجل أحد أهم أهداف ليفربول هذا الموسم، وهو هدف التعادل في مباراة مانشستر يونايتد في الدور الأول للدوري الإنجليزي الممتاز بملعب أولد ترافورد، والتي حافظت على سجل الفريق خالياً من الهزائم حتى الآن في الدوري.