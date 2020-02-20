بعد قرار ضم العاملين بالمجلس الأعلى للإعلام إلى الوزارة.. ما هي صلاحياتها؟

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، في اجتماع موسع لمناقشة موازنة وزارة الدولة للإعلام، ونقل العاملين الذين تحتاج إليهم الوزارة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.



يعتبر وزير الاعلام هو الوزير المختص بشئون الاذاعة والتليفزيون، وتولى أسامة هيكل منصب وزير الدولة لشئون الإعلام في 19 ديسمبر الماضي، ومنذ صدور هذا القرار الجمهورى استقرت أوضاع وزارة الإعلام من النواحي الإدارية والفنية والقانونية والتشريعية، حيث تتعاون الوزارة مع المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين.



في هذا السياق توضح بوابة الفجر دور وصلاحيات وزارة الإعلام



ميزانية الوزارة

استعرضت الحكومة خلال اجتماع الإربعاء، ما تحتاجه وزارة الإعلام من مخصصات مالية، حتى انتهاء العام المالى الحالي، ومقترح الموازنة المالية للعام المالى المقبل، وكلف رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزير المالية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الدولة للإعلام لإعداد ميزانية وزارة الدولة للإعلام، للعام المالي المقبل، وتدبير التمويل اللازم لمباشرة الوزير لاختصاصاته.



ووافق رئيس الوزراء على قرار نقل عدد من العاملين من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى وزارة الدولة للإعلام بذات درجاتهم الوظيفية، مع احتفاظهم بكافة المزايا المالية المكتسبة خلال فترة عملهم بالمجلس.



سياسة العامة

وأيد مجلس الوزراء في اجتماعه في يناير الماضي، وضع السياسة الإعلامية التي عرضها أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وأجاب وزير الإعلام على استفسارات الوزراء حول السياسة المقترحة.



كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اختصاصات وزارة الدولة للإعلام، وكلف المستشار القانوني لمجلس الوزراء، بصياغة الاختصاصات لصدور القرارات التنفيذية لها من رئيس مجلس الوزراء.



تاريخ وزارة الإعلام

هي وزارة مسؤولة عن اقتراح السياسة والخطة العامة للدولة في مجالات الإعلام الداخلية والخارجية، في إطار السياسة العامة للدولة، قد ألغيت الوزارة اعتبارًا من حكومة إبراهيم محلب الثانية، ثم عادت مرة أخرى كوزارة دولة في تعديل وزارة مصطفى مدبولي في 22 ديسمبر 2019، ويتولى أسامة هيكل حاليا منصب وزير الدولة لشئون الإعلام.



حدد القرار الجمهوري رقم 310 لسنة 1986 مهام واختصاصات وزارة الإعلام، وتتولى وزارة الإعلام في إطار سياسة الدولة اقتراح السياسة والخطة العامة للدولة في كافة مجالات الإعلام الداخلية والخارجية.



مهام الوزارة

تقترح الوزارة السياسات التي تحقق الوجود الإعلامى بكافة أشكاله داخليًا وخارجيًا بما يخدم أهداف المجتمع وتحقيق أهداف التنمية، والعمل على إيجاد وتنمية الروابط الإعلامية بين مصر والعالم، ومتابعة تنفيذ أجهزة الإعلام للاتفاقيات والبروتوكولات المتخصصة لهذا الغرض.



وتنسق الوزارة بين الخطط الإعلامية لوسائل الاتصال بما يحقق تكامل الرسالة الاعلامية في كافة المجالات، وتوجه الوزارة أجهزة الإعلام لتبصير الشعب بمكاسبه والدفاع عنها في مواجهة التحديات، وتعمل على تزويد الرأي العام العالمي بالبيانات والمعلومات عن مصر، ومواجهة الدعايات السوداء عن مصر وتقدم المساعدة للصحفيين والكتاب والمراسلين.



وتقدم الوزارة الحقائق وتوجهات الدولة عن القضايا الداخلية والخارجية، وتشرف على إعداد وتحرير النشرات والتقارير الإعلامية المتخصصة عن الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم أجهزة الدولة العليا، وتضع الخطة الإعلامية التي تكفل نشر المناسبات القومية والوطنية، واللقاء المتصل بين الشعب وقياداته في مختلف المجالات.



مهام أخرى

تنظم الوزارة المؤتمرات الصحفية الدولية والمحلية بهدف الإعلام عن السياسة الخارجية والقضايا الداخلية، وكذلك الاتصال بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة والمرئية، وتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالمطبوعات الصادرة في الداخل أو الواردة من الخارج الخاصة بعدم مخالفة المطبوعات للنظام العام أو الآداب العامة ولمبدأ عدم تعرضها للأديان تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام.



وتقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ الإذاعة والتليفزيون للأنشطة الخاصة بها، ومدى تحقيقها للأهداف المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، وتضع برامج تدريب العاملين في مجالات الإعلام المختلفة بهدف توفير العمالة الفنية ذات الكفاءة.



كما تقوم الوزارة بتحديد أولويات المشروعات الواردة بالخطة الاستثمارية في إطار الخطة الإعلامية للدولة بما يحقق تطوير وتحديث أجهزة الاتصال الإعلامية، بحيث تواكب تقدم وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات.