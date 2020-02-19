Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصرع شاب إثر اعتداء من مجهولين بزهور بورسعيد

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:06 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمد عزام
Advertisements
لقي شاب مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، بعد إصابته بالرأس إثر اعتداء من آخرين بنطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد.

وتلقى الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد إخطارًا من قسم الطوارئ بإصابة شاب يبلغ من العمر ٣٠ سنة بالضرب بجسم صلب على رأسه تسببت له في إصابة بالغة أثر الاعتداء عليه من شخص آخر في نطاق حي الزهور أدت إلى وفاته.

واستقبلت مستشفى الزهور عن طريق الأهالي المذكور محمد صلاح ابراهيم جثة هامدة بإدعاء اعتداء من آخرين، وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر بورسعيد اعتداء اخبار

أخبار تهمك

الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة ليفربول يلاكورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الاسطورة

منذ حوالي 20 ساعة

المصائب لاتأتي فرادى.. إصابة نجمي ريال مدريد قبل موقعة ليفانتي

منذ أقل من ساعة

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. نيمار يوجه ضربة جديدة إلى برشلونة

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

منذ حوالي 20 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

منذ حوالي 20 ساعة

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد | مشاهدة أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 1 × 0 ليفربول بدوري أبطال أوربا MATCH SUMMARY

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل .. الزمالك بدون ظهير أيمن أمام الأهلي في السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

هدف صلاح live.. مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع نهائيا

منذ حوالي 20 ساعة

liverpool vs atletico madrid | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة رابط ماتش ليفربول salah

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر يحرج كارتيرون ويحسم موقف مشاركة "أفشة" في القمة

منذ حوالي 7 ساعات

yalla-shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت kora-live

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

مصرع شاب إثر صعق كهرباء ببورسعيد

مصرع سيدة سقطت من الطابق الخامس ببورسعيد

مصرع شخص بطلق ناري في الرأس جنوب بورسعيد

مصرع شاب سقط من الطابق الخامس بزهور بورسعيد

مصرع عامل سقط من الطابق الثالث ببرج تحت الإنشاء في بورسعيد

مصرع فتاة سقطت من الدور الرابع بمساكن الحي الإماراتي في بورسعيد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

10:10 م

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

10:01 م

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

09:00 م

الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة

04:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status