مصرع شاب إثر اعتداء من مجهولين بزهور بورسعيد

لقي شاب مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، بعد إصابته بالرأس إثر اعتداء من آخرين بنطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد.



وتلقى الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد إخطارًا من قسم الطوارئ بإصابة شاب يبلغ من العمر ٣٠ سنة بالضرب بجسم صلب على رأسه تسببت له في إصابة بالغة أثر الاعتداء عليه من شخص آخر في نطاق حي الزهور أدت إلى وفاته.



واستقبلت مستشفى الزهور عن طريق الأهالي المذكور محمد صلاح ابراهيم جثة هامدة بإدعاء اعتداء من آخرين، وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث.