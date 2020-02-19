سلمى رشيد تكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل التعاون مع عمر كمال في "أيام زمان"

طرح الفنان عمر كمال، أغنية جديدة بعنوان "أيام زمان"، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي تعاون من خلالها مع الشاعرة سلمى رشيد.



وأعربت سلمى في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، عن سعادتها بالتعاون مع عمر كمال وبنجاح الأغنية وتفاعل الجمهور معها.



وأضافت "رشيد"، أن عمر قد أرسل لها لحن الأغنية وطلب منها أن تكتب كلمات تتناسب معه، وتم التعاون، والذي لم يكن الأول بينهما، فقد تعاونا سويًا من قبل من خلال أغنية بعنوان وشوش كتيرة وحققت نجاحات كبيرة قبل أن يقدم أغاني المهرجانات.



وتابعت أن عمر كمال بهذه الأغنية الجديدة قد أثبت موهبته المميزة وقدرته على غناء ألوان مختلفة ولم تقتصر قدراته الغنائية على المهرجانات فقط.



جدير بالذكر أن أغنية "أيام زمان"، من كلمات سلمى رشيد وتامر النجار، ألحان عمر كمال، توزيع محمود صادق.