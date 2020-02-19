قبل الإعلان عن تركيبة حكومته.. الفخفاخ يلتقي ممثلي الحزام السياسي

من المنتظر أن يلتقي المكلّف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ، بممثلي الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية المشكلة لحزامه السياسي اليوم الأربعاء 19 فيفري 2020، بدار الضيافة بقرطاج لإعلامهم بالتحويرات التي شهدتها حكومته بعد المشاورات الأخيرة، قبل التوجّه إلى قصر قرطاج للإعلان عن التركيبة النهائية للحكومة.





ويذكر أنّ الفخفاخ كان قد التقى بعد ظهر اليوم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لإعلامه بالتعديلات الأخيرة التي أدخلها على تركيبة حكومة.





كما استقبل الفخفاخ من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، حيث تناول اللقاء آخر المباحثات الجارية بخصوص تركيبة الحكومة التي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها مساء اليوم، وفق بلاغ بلاغ لرئاسة الجمهورية.