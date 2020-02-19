جامعة الفيوم: جلسة الحوار الأولى للمؤتمر العلمي الطلابي الأول لكلية الخدمة الإجتماعية

تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، افتتحت اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بكلية الخدمة الاجتماعية أولى جلسات حوار المؤتمر العلمي الطلابي الأول لكلية الخدمة الاجتماعية الذي تنظمه الكلية بمشاركة طلاب من جامعات مصرية وعربية مختلفة وبحضور الدكتور زينب الباهي عميد الكلية وعدد من الأساتذة والطلاب المشاركين بالمؤتمر.



تناولت الجلسة الأولى عرض عدد من الورقات البحثية منها دراسة حول دور الأسرة في تربية الأطفال نحو تحقيق السلام المجتمعي قدمتها الطالبة مريم سالم أحمد ممثلة عن جامعة الشارقة بدولة الإمارات



فيما قدم الطالب أسامة سيد ممثلا عن جامعة بني سويف بحثا عن أثر المد الشيعي في تحقيق السلام المجتمعي في الدول العربية وقدم الطالب أسعد بن خميس ممثلا عن جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان ورقة بحثية حول التجربة العمانية في تحقيق السلام المجتمعي العربي قدمت الطالباتان هدير أحمد علي ونها أحمد علي ممثلتين عن جامعة الفيوم بحثا عن دور النشاطات الطلابية في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب وغير ذلك من الورقات البحثية المتنوعة.



وعقب عرض الأبحاث تم طرح نقاشات وتساؤلات حول الأبحاث المقدمة من قبل الطلاب الحاضرين والأساتذة.

