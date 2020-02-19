Advertisements
Advertisements
Advertisements

جامعة الفيوم: جلسة الحوار الأولى للمؤتمر العلمي الطلابي الأول لكلية الخدمة الإجتماعية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:03 م
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، افتتحت اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بكلية الخدمة الاجتماعية أولى جلسات حوار المؤتمر العلمي الطلابي الأول لكلية الخدمة الاجتماعية الذي تنظمه الكلية بمشاركة طلاب من جامعات مصرية وعربية مختلفة وبحضور الدكتور زينب الباهي عميد الكلية وعدد من الأساتذة والطلاب المشاركين بالمؤتمر.

تناولت الجلسة الأولى عرض عدد من الورقات البحثية منها دراسة حول دور الأسرة في تربية الأطفال نحو تحقيق السلام المجتمعي قدمتها الطالبة مريم سالم أحمد ممثلة عن جامعة الشارقة بدولة الإمارات

فيما قدم الطالب أسامة سيد ممثلا عن جامعة بني سويف بحثا عن أثر المد الشيعي في تحقيق السلام المجتمعي في الدول العربية وقدم الطالب أسعد بن خميس ممثلا عن جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان ورقة بحثية حول التجربة العمانية في تحقيق السلام المجتمعي العربي قدمت الطالباتان هدير أحمد علي ونها أحمد علي ممثلتين عن جامعة الفيوم بحثا عن دور النشاطات الطلابية في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب وغير ذلك من الورقات البحثية المتنوعة.

وعقب عرض الأبحاث تم طرح نقاشات وتساؤلات حول الأبحاث المقدمة من قبل الطلاب الحاضرين والأساتذة.
جامعة الفيوم: جلسة الحوار الأولى للمؤتمر العلمي الطلابي الأول لكلية الخدمة الإجتماعية
جامعة الفيوم: جلسة الحوار الأولى للمؤتمر العلمي الطلابي الأول لكلية الخدمة الإجتماعية
جامعة الفيوم: جلسة الحوار الأولى للمؤتمر العلمي الطلابي الأول لكلية الخدمة الإجتماعية
جامعة الفيوم: جلسة الحوار الأولى للمؤتمر العلمي الطلابي الأول لكلية الخدمة الإجتماعية
جامعة الفيوم: جلسة الحوار الأولى للمؤتمر العلمي الطلابي الأول لكلية الخدمة الإجتماعية
جامعة الفيوم: جلسة الحوار الأولى للمؤتمر العلمي الطلابي الأول لكلية الخدمة الإجتماعية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر مؤتمر طلابي حوار الفيوم اخبار

أخبار تهمك

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

منذ حوالي 20 ساعة

yalla-shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت kora-live

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

منذ حوالي 20 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول يلاكورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الاسطورة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل .. الزمالك بدون ظهير أيمن أمام الأهلي في السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة

منذ ساعة و نصف

فايلر يحرج كارتيرون ويحسم موقف مشاركة "أفشة" في القمة

منذ حوالي 7 ساعات

liverpool vs atletico madrid | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة رابط ماتش ليفربول salah

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 20 ساعة

المصائب لاتأتي فرادى.. إصابة نجمي ريال مدريد قبل موقعة ليفانتي

منذ أقل من ساعة

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد | مشاهدة أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 1 × 0 ليفربول بدوري أبطال أوربا MATCH SUMMARY

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. نيمار يوجه ضربة جديدة إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

هدف صلاح live.. مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع نهائيا

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

"زينب الباهي" عميدًا لكلية خدمة اجتماعية الفيوم

انعقاد مسابقة "الطالبة والطالب المثالي" بجامعة الفيوم

تعيين زينب الباهي عميدة لكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم

تفاصيل تمويل مشروعات جامعة المنصورة البحثية

زينب الباهي نقيبا للاجتماعيين بمحافظة الفيوم

مجلس جامعة الفيوم: توفير منح دراسية لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابي العمليات الحربية ‎

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

10:10 م

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

10:01 م

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

09:00 م

الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة

04:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status