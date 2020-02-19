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فوز رشيد وإيتاي البارود وهزيمة سبورتنج وتعادل العبور بالقسم الثالث

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:02 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أسفرت نتائج مباريات الأسبوع الرابع والعشرون، لمنافسات المجموعة الحادية عشر، من دوري القسم الثالث، عن فوز ثمين لفريق رشيد على حساب فريق غزل كفر الدوار بهدفين دون رد.

وخسر فريق مركز شباب المعمورة على ملعبه، من فريق كوم حماده، بهدفين مقابل هدف، وحقق فريق إيتاي البارود الفوز على نظيره فريق بدر، بهدفين مقاب لهدف.

وحسم التعادل الإيجابي، لقاء، مركز شباب كوم حماده، مع فريق بترول أسكندرية، بهدف لكل منهما.

كما تعادل العبور مع مركز شباب القباري، ومياة البحيرة مع الترام بدون أهداف، وتأجل لقاء حوش عيسى مع نهضة العامرية بسبب الأمطار.

ترتيب المجموعة الحادية عشر 

 

1- سبورتنج 46 نقطة

2- الترام 43 نقطة

3- مياه البحيره 42 نقطة

4-  شباب كوم حماده 38 نقطة

5-  البترول 36 نقطة

6- بدر31 نقطة 

7- ايتاي البارود 31 نقطة

8- نهضه العامريه 29 نقطة

9- شباب المعموره 29 نقطة

10- غزل كفر الدوار28 نقطة

11- كفر بولين 28 نقط

12- كوم حماده 27 نقطة

13- العبور 26 نقطة

15- رشيد 23 نقطة

16- حوش عيسي 21 نقطة

17- القباري 15 نقطة


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