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كوالكوم تطلق مودم الجيل الخامس الجديد "X60" وهوائي "QTM535"

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:01 م
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كوالكوم
كوالكوم
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أعلنت شركة كوالكوم الكشف عن مود الجيل الخامس الجديدة "X60" والمودم الهوائي "QTM535"، وفي التفاصيل، أعلنت الشركة عن أول مودم 5G في العالم بتقنية 5 نانو متر  يلبي سرعات ونطاق الترددات الراديوية Sub 6 GHz.

وقالت كوالكوم إن X60 سيساعد في الوصول لسرعات فائقة في شبكات الجيل الخامس وفقاً للأطيافالمتوفرة في شبكات الجيل الخامس كما سيرفع من مستوى التغطية عبرها.

ويقدم مودم X60  كفاءة أعلى على مستوى استهلاك الطاقة بالإضافة لحجمه الأصغر وفقاً لتقنية 5 نانو متر، كما أنه سيأتي بدعم من الجيل الثالث من الهوائي QTM535 الذي يعد أصغر حجماً من سابقة QTM525 وسيشغل مساحة أصغر بين المكونات الداخلية في الهواتف وسيكون مناسب بشكل كبير للهواتف النحيفة فيما سيقدم أداءً أفصل في استقبال الإشارة من سابقة كما قالت الشركة.

ويوفر المودم الجديد الهوائي هواتف ذكية بتقنية 5G متطورة وبسرعات متعددة توفر زمن انتقال منخفض للبيانات بنطاق عالمي بيد المستهلك النهائي.

وسيتم إطلاق كل من مودم سنابدراجون X60 وهوائي QTM535 خلال الربع الأول من العام الجاري؛ مع وصول أول الهواتف الذكية بنظام المودم الجديد بداية 2021، مما يعني أننا لن نرى التقنية الجديدة في هواتف المصنيعين للعام الجاري في ظل التشجيع والعمل المستمر على تبني خطة الجيل الخامس منها.

وعلى سياق مشابه ومتعلق بمودمات كوالكوم كان تقرير سابق قد أشار إلى بناء شركة آبل لهوائي من تصنيعها ليحل بدلاً من هوائي كوالكم QTM525 نظراً لكبر حجمه وعدم مناسبته للتصميم النحيف لسلسلة آيفوناتها القادمه التي تود إطلاقها نهاية العام.

ويعتبر  إعلان كوالكم عن مودم X60 والمودم الهوائي QTM535 الأصغر حجمًا بمثابة خيار مثالي لآبل للعام القادم في حال لم تنجح خططتها الخاصة في هذا المضمار لآيفونات 2020 ولاسيما أن صانعة الآيفون لا زالت تنقصها الخبرة في هذا المجال بناءً على تجاربها السابقة ومعاناة عدد من أجهزتها من ضعف الإشارة سابقًا.
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الكلمات المفتاحية

كوالكوم تكنولوجيا التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية X60 QTM535

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