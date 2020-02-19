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ناريمان السيد لـ"الفجر الفني": رامي جمال سبب عودتي للغناء.. وهكذا نشأت قصة حبنا
الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:13 م
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حوار ولاء عبد الناصر
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عرفت من خلال ألبوم "شخبطة على الحيط"، عقب ثورة يناير 2011، والذي ضم فيه عدد من النجوم منهم محمد حماقي، رامي جمال وغيرهم، والذي قدمت فيه أغنية "مبقاش في حاجة"، ثم بعد ذلك قدمت أغنيتي "مع نفسك، الحال ده مش نافع"، ولكن اعتزالت بعد زواجها من المطرب رامي جمال، والآن تطل علينا بعد غياب دام ست سنوات بديو غنائي مع زوجها رامي جمال، استطاعت من خلاله أن تجذب انتباه الكثير بصوت وكاريزما خاصة.
فتحت المطربة ناريمان السيد قلبها لـ"الفجر الفني"، وتحدثت عن فكرة الدويتو مع زوجها، وسبب عودتها للغناء مرة أخرى، كيف نشأت قصة الحب بينها وبين رامي جمال.
وإلي نص الحوار:
أغنية "مش ملاحظ حاجة" كانت في البداية عبارة عن أغنية عادية جداً لمطربة من غير جزء رامي جمال، وهو فكر في الأغنية أنها تبقى بالشكل هذا فكلم أحمد المالكي وشرحله الفكرة وطلب منه تبقي بين زوج وزوجة، ووجدت رامى يطلب مني مشاركته في هذه الأغنية.
هل تابعت ردود أفعال الناس علي أغنية "مش ملاحظ حاجة"؟
ردود أفعال الناس أسعدتني جدا ولم أكن أتوقع هذه الردود من الجمهور، وأبرز التعليقات التي قيلت عن هذا الديو، أن زوج وزوجة بيتكلموا فعلاً عن علاقة أغلب الأزواج وخلافاتهم.
ما سبب عودتك للغناء بعد قرار اعتزالك؟
رجوعي للغناء جاء من فكرة الأغنية ورامي فضل الأغنية تكون بين زوج وزوجة حتي تكون أكثر واقعية.
هل ستكون هذه الأغنية بداية جديدة لمشوارك في مجال الغناء؟
حتي الآن لا توجد خطة وأنا تاركة لرامي التفكير في هذه الخطوة.
ما أقرب أغنية إلي قلبك من ألبوم رامي جمال؟
ألبوم رامى هذا بالتحديد قريب لقلبى لا توجد أغنية واحدة لا أحبها الحقيقة دائماً في ألبومات رامى كان يوجد عندي أغاني مفضلة أكثر، ولكن هذا الألبوم بكل أغانيه مفضل بالنسبالى.
الزوجة دائما تقف وراء زوجها في المحن.. كيف كان دور ناريمان عند مرور زوجها بالأزمة الأخيرة؟
دورى دائماً أن أكون بجانب زوجين رامى ليس فقط فى الأزمات والإحباطات، وأنا دائماً بجانبه في أى ظرف وهو سعيد أو حزين، ودائماً بنعدى أى حاجة مع بعض، وفي وقت المحن بيبان الحب الحقيقي والسند.
وكيف نشأت قصة الحب بينك وبين رامي جمال؟
قصة الحب بينى وبين رامى بدأت عندما كنت أقابله في الشغل، بخصوص الألحان وفي البداية كانت صداقة ثم تحولت إلى حب.
من مكتشف موهبة ناريمان السيد؟
موهبتى بدأت وأنا صغيرة جدا كنت دائماً أغنى فى حفلات المدرسة والاوبرا، ووالدي الله يرحمه هوالذي كان يدعمنى ويشجعنى.
مع من من مطربين الزمن الجميل كنت تتمنى عمل ديو غنائي.. ومن من الحاليين؟
المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، والحاليين حابة أجرب نفس التجربة مع رامي جمال.
ومن هم مطربينك المفضلين؟
أنغام، شيرين عبد الوهاب، إليسا، رامي جمال.
هل أنت من جمهور المهرجانات الشعبية.. وما تعليقك على قرار منع مطربي المهرجانات الشعبية؟
لا أحب المهرجانات الشعبية، ولست من جمهورها ولم أسمعها من قبل حتي لو الأغنية محققة نجاح كبير والناس كلها بتتكلم عنها.
القرار سليم لأن هذه المهرجانات ليست فن، بالإضافة إلي الألفاظ التي تقال فيها والصراحة تفسد الذوق العام وتفسد الأجيال.
في نهاية حديثنا.. ماطموح ناريمان السيد؟
أنا حالياً مهتمة بمجال التجميل، وبدأت فيه من فترة وأتمني أن يكبر.
فتحت المطربة ناريمان السيد قلبها لـ"الفجر الفني"، وتحدثت عن فكرة الدويتو مع زوجها، وسبب عودتها للغناء مرة أخرى، كيف نشأت قصة الحب بينها وبين رامي جمال.
وإلي نص الحوار:
نهنئك على نجاح أغنية "مش ملاحظ حاجة".. كيف جاءت فكرة هذا الديو؟
أغنية "مش ملاحظ حاجة" كانت في البداية عبارة عن أغنية عادية جداً لمطربة من غير جزء رامي جمال، وهو فكر في الأغنية أنها تبقى بالشكل هذا فكلم أحمد المالكي وشرحله الفكرة وطلب منه تبقي بين زوج وزوجة، ووجدت رامى يطلب مني مشاركته في هذه الأغنية.
هل تابعت ردود أفعال الناس علي أغنية "مش ملاحظ حاجة"؟
ردود أفعال الناس أسعدتني جدا ولم أكن أتوقع هذه الردود من الجمهور، وأبرز التعليقات التي قيلت عن هذا الديو، أن زوج وزوجة بيتكلموا فعلاً عن علاقة أغلب الأزواج وخلافاتهم.
ما سبب عودتك للغناء بعد قرار اعتزالك؟
رجوعي للغناء جاء من فكرة الأغنية ورامي فضل الأغنية تكون بين زوج وزوجة حتي تكون أكثر واقعية.
هل ستكون هذه الأغنية بداية جديدة لمشوارك في مجال الغناء؟
حتي الآن لا توجد خطة وأنا تاركة لرامي التفكير في هذه الخطوة.
ما أقرب أغنية إلي قلبك من ألبوم رامي جمال؟
ألبوم رامى هذا بالتحديد قريب لقلبى لا توجد أغنية واحدة لا أحبها الحقيقة دائماً في ألبومات رامى كان يوجد عندي أغاني مفضلة أكثر، ولكن هذا الألبوم بكل أغانيه مفضل بالنسبالى.
الزوجة دائما تقف وراء زوجها في المحن.. كيف كان دور ناريمان عند مرور زوجها بالأزمة الأخيرة؟
دورى دائماً أن أكون بجانب زوجين رامى ليس فقط فى الأزمات والإحباطات، وأنا دائماً بجانبه في أى ظرف وهو سعيد أو حزين، ودائماً بنعدى أى حاجة مع بعض، وفي وقت المحن بيبان الحب الحقيقي والسند.
وكيف نشأت قصة الحب بينك وبين رامي جمال؟
قصة الحب بينى وبين رامى بدأت عندما كنت أقابله في الشغل، بخصوص الألحان وفي البداية كانت صداقة ثم تحولت إلى حب.
من مكتشف موهبة ناريمان السيد؟
موهبتى بدأت وأنا صغيرة جدا كنت دائماً أغنى فى حفلات المدرسة والاوبرا، ووالدي الله يرحمه هوالذي كان يدعمنى ويشجعنى.
مع من من مطربين الزمن الجميل كنت تتمنى عمل ديو غنائي.. ومن من الحاليين؟
المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، والحاليين حابة أجرب نفس التجربة مع رامي جمال.
ومن هم مطربينك المفضلين؟
أنغام، شيرين عبد الوهاب، إليسا، رامي جمال.
هل أنت من جمهور المهرجانات الشعبية.. وما تعليقك على قرار منع مطربي المهرجانات الشعبية؟
لا أحب المهرجانات الشعبية، ولست من جمهورها ولم أسمعها من قبل حتي لو الأغنية محققة نجاح كبير والناس كلها بتتكلم عنها.
القرار سليم لأن هذه المهرجانات ليست فن، بالإضافة إلي الألفاظ التي تقال فيها والصراحة تفسد الذوق العام وتفسد الأجيال.
في نهاية حديثنا.. ماطموح ناريمان السيد؟
أنا حالياً مهتمة بمجال التجميل، وبدأت فيه من فترة وأتمني أن يكبر.
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