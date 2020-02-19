ناريمان السيد لـ"الفجر الفني": رامي جمال سبب عودتي للغناء.. وهكذا نشأت قصة حبنا

الفجر الفني

نهنئك على نجاح أغنية "مش ملاحظ حاجة".. كيف جاءت فكرة هذا الديو؟

هل تابعت ردود أفعال الناس علي أغنية "مش ملاحظ حاجة"؟



ما سبب عودتك للغناء بعد قرار اعتزالك؟



هل ستكون هذه الأغنية بداية جديدة لمشوارك في مجال الغناء؟



ما أقرب أغنية إلي قلبك من ألبوم رامي جمال؟



الزوجة دائما تقف وراء زوجها في المحن.. كيف كان دور ناريمان عند مرور زوجها بالأزمة الأخيرة؟



وكيف نشأت قصة الحب بينك وبين رامي جمال؟



من مكتشف موهبة ناريمان السيد؟



مع من من مطربين الزمن الجميل كنت تتمنى عمل ديو غنائي.. ومن من الحاليين؟



ومن هم مطربينك المفضلين؟



هل أنت من جمهور المهرجانات الشعبية.. وما تعليقك على قرار منع مطربي المهرجانات الشعبية؟

في نهاية حديثنا.. ماطموح ناريمان السيد؟



عرفت من خلال ألبوم "شخبطة على الحيط"، عقب ثورة يناير 2011، والذي ضم فيه عدد من النجوم منهم محمد حماقي، رامي جمال وغيرهم، والذي قدمت فيه أغنية "مبقاش في حاجة"، ثم بعد ذلك قدمت أغنيتي "مع نفسك، الحال ده مش نافع"، ولكن اعتزالت بعد زواجها من المطرب رامي جمال، والآن تطل علينا بعد غياب دام ست سنوات بديو غنائي مع زوجها رامي جمال، استطاعت من خلاله أن تجذب انتباه الكثير بصوت وكاريزما خاصة.فتحت المطربة ناريمان السيد قلبها لـ""، وتحدثت عن فكرة الدويتو مع زوجها، وسبب عودتها للغناء مرة أخرى، كيف نشأت قصة الحب بينها وبين رامي جمال.وإلي نص الحوار:أغنية "مش ملاحظ حاجة" كانت في البداية عبارة عن أغنية عادية جداً لمطربة من غير جزء رامي جمال، وهو فكر في الأغنية أنها تبقى بالشكل هذا فكلم أحمد المالكي وشرحله الفكرة وطلب منه تبقي بين زوج وزوجة، ووجدت رامى يطلب مني مشاركته في هذه الأغنية.ردود أفعال الناس أسعدتني جدا ولم أكن أتوقع هذه الردود من الجمهور، وأبرز التعليقات التي قيلت عن هذا الديو، أن زوج وزوجة بيتكلموا فعلاً عن علاقة أغلب الأزواج وخلافاتهم.رجوعي للغناء جاء من فكرة الأغنية ورامي فضل الأغنية تكون بين زوج وزوجة حتي تكون أكثر واقعية.حتي الآن لا توجد خطة وأنا تاركة لرامي التفكير في هذه الخطوة.ألبوم رامى هذا بالتحديد قريب لقلبى لا توجد أغنية واحدة لا أحبها الحقيقة دائماً في ألبومات رامى كان يوجد عندي أغاني مفضلة أكثر، ولكن هذا الألبوم بكل أغانيه مفضل بالنسبالى.دورى دائماً أن أكون بجانب زوجين رامى ليس فقط فى الأزمات والإحباطات، وأنا دائماً بجانبه في أى ظرف وهو سعيد أو حزين، ودائماً بنعدى أى حاجة مع بعض، وفي وقت المحن بيبان الحب الحقيقي والسند.قصة الحب بينى وبين رامى بدأت عندما كنت أقابله في الشغل، بخصوص الألحان وفي البداية كانت صداقة ثم تحولت إلى حب.موهبتى بدأت وأنا صغيرة جدا كنت دائماً أغنى فى حفلات المدرسة والاوبرا، ووالدي الله يرحمه هوالذي كان يدعمنى ويشجعنى.المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، والحاليين حابة أجرب نفس التجربة مع رامي جمال.أنغام، شيرين عبد الوهاب، إليسا، رامي جمال.لا أحب المهرجانات الشعبية، ولست من جمهورها ولم أسمعها من قبل حتي لو الأغنية محققة نجاح كبير والناس كلها بتتكلم عنها.القرار سليم لأن هذه المهرجانات ليست فن، بالإضافة إلي الألفاظ التي تقال فيها والصراحة تفسد الذوق العام وتفسد الأجيال.أنا حالياً مهتمة بمجال التجميل، وبدأت فيه من فترة وأتمني أن يكبر.