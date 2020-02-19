تقرير يكشف خسائر الدولار أمام الجنيه في 2020

رفع الجنيه المصري مكاسبه أمام الدولار منذ بداية العام 2020 إلى 42 قرشا ونحو 11 قرشا منذ بداية هذا الأسبوع وحده.





وصعد سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء مع استمرار الضغوط البيعية على العملة الأمريكية بالسوق المحلية مع تزايد موارد الدولة من العملات الأجنبية سواء المتدفقة من تحويلات المصريين بالخارج أو السياحة أو استثمارات الأجانب في أذون الخزانة وغيرها.





وأظهرت إحصاءات البنك المركزي المصري تحقيق العملة الأمريكية خسارة قدرها 42 قرشا منذ بداية العام ليسجل الدولار الأمريكي 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، مقابل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع، فيما تراوحت خسائر العملة الخضراء بالبنوك، بين 36 و42 قرشا منذ بداية العام مع تزايد حصيلة البنوك من التدفقات بالنقد الأجنبي الناتجة عن تحويلات المصريين في الخارج وعائدات السياحة.





وسجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع للشراء قبيل إغلاق تعاملات اليوم متراجعا بنحو 42 قرشا منذ بداية العام ونحو 11 قرشا منذ مطلع هذا الأسبوع.





وسجل الدولار في بنوك البنك التجاري الدولي-مصر، والعربي الإفريقي، والمصرف المتحد أدنى سعر له بالسوق المحلية عند 15.55 جنيه للشراء و15.65 جنيه للبيع وهو أقل بنحو 10 قروش عن سعره في بداية هذا الأسبوع، كما أنه يعد أدنى سعر له في أكثر من 3 سنوات، فيما سجل في البنك الأهلي الكويتي- بيريوس سابقا 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع وفي بنك مصر 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.





وكانت خسائر الدولار أكثر حدة خلال تعاملات اليوم في بنوك منها البركة حيث خسر 3 قروش دفعة واحدة اليوم ليسجل 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع، ومصرف أبو ظبي الإسلامي حيث خسر قرشين ليسجل قبل إغلاق اليوم 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.





وفي وقت سابق من هذا الأسبوع كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري عن أن مصر استقبلت أكثر من 12 مليار دولار تدفقات بالنقد الأجنبي منذ بداية العام الجاري شملت تحويلات المصريين في الخارج وإيرادات السياحة وحصيلة التصدير واستثمارات الأجانب في أدوات الدين، فيما أعلن البنك المركزي تلقي 11 مليار دولار تحويلات من المصريين العاملين بالخارج في 5 أشهر منذ يوليو 2019 وحتى نوفمبر 2019.





وعلى صعيد بقية العملات.. سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه، 16.80 جنيه للشراء و16.93 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الاسترليني 20.20 جنيه للشراء و20.40 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 15.82 جنيه للشراء و15.94 جنيه للبيع.





وبالنسبة للعملات العربية .. فقد بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.13 جنيه للشراء و4.17 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.23 جنيه للشراء4.66 جنيه للبيع والدينار الكويتي 50.76 جنيه للشراء و51.34 جنيه للبيع والدينار البحريني 40.65 جنيه للشراء و41.56 جنيه للبيع، والدينار الأردني21.78 جنيه للشراء و22.13 جنيه للبيع وذلك بحسب البنك الأهلي المصري.