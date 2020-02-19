عاجل.. نيمار يوجه ضربة جديدة إلى برشلونة

يستعد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لتوجيه ضربة قوية إلى نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة القادمة.

برشلونة يظهر اهتمام بضم نيمار

وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن نادي برشلونة يستهدف ضم نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكان نادي برشلونة قد حاول منذ فترة التعاقد مع نيمار ولكن نادي باريس سان جيرمان رفض رحيل اللاعب عن صفوف الفريق.





موقف نيمار من الانضمام إلى برشلونة

وكانت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية قد أشارت إلى أن نيمار لا يمانع في العودة إلى نادي برشلونة من جديد في نهاية الموسم الجاري وكان رافض لتجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان.





نيمار يوجه صدمة إلى برشلونة

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي نيمار أصبح الآن منفتح الآن لتجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان خلال الفترة القادمة.





وبحسب صحيفة "لو باريزان" الفرنسية فإن نيمار لا يستبعد تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفترة القادمة.





مشاركات نيمار مع نادي باريس سان جيرمان هذا الموسم

وقد شارك نيمار دا سيلفا في 19 مباراة حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 16 هدف وصنع 6 أهداف آخرين.





ويحتل نادي باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 62 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.