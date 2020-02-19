رسالة كارتيرون للاعبي الزمالك قبل السوبر



وطلب كارتيرون من لاعبيه بضرورة غلق صفحة الترجي التونسي والتتويج بالسوبر الافريقي تمامًا، ووضع تركيزهم في أمر واحد فقط وهو حصد بطولة الغد حتى لا يفسدوا الفرحة على الجماهير.



وأشار إليهم أن استمرار التفكير في لقاء الترجي سيكون له تأثير سلبي عليهم ويهدد فرص الفريق في تحقيق الانتصار، وطالبهم بغلق تلك الصفحة تمامًا خاصة أن الفريق مقبل على منافسات ومباريات صعبة.



وكان الزمالك قد حصد بطولة السوبر الافريقي على حساب الترجي التونسي بنتيجة 3-1.

وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك رسالة للاعبيه قبل مواجهة الأهلي غدًا الخميس في بطولة السوبر المصري على ستاد محمد بن زايد بالإمارات.