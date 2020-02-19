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ختام فعاليات الحلقة النقاشية الثالثة لمؤتمر الرقابة المالية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:03 م
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بوابة الفجر
هدير حمزة
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انتهت فعاليات الحلقة النقاشية الثالثة المنظمة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة تحت عنوان "الرقابة المالية على الأسواق والأدوات المالية غير مصرفية".

وحضر ختام الحلقة النقاشية المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار رضا عبد المعطي، والقاضي خالد النشار نائبا رئيس الهيئة، ووجهوا الشكر لمستشاري مجلس الدولة المشاركين في الحلقة على مدار اليومين، وقاموا تسليم شهادات المشاركة.

وكان الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والرئيس الأسبق لهيئة الرقابة المالية حضر الحلقة النقاشية في اليوم الثاني وألقى محاضرة، كما حضر الدكتور محمد مصطفى مدير مركز المديرين المصري بهيئة الرقابة المالية، وألقي محاضرة بشأن نظام الحوكمة للشركات والمؤسسات.

وألقى هشام رمضان المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية بهيئة الرقابة المالية محاضرة بالحلقة النقاشية في اليوم الثاني، بشأن نظام التأمين الشمولى وتحدث عن وثائق التأمين التي تغطي المخاطر.
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الكلمات المفتاحية

مركز المديرين المصري مجلس الدولة مؤتمر الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية

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