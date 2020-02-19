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وزير الخارجية الأسبق: الإرهاب أصبح أكثر تطوراً من الحكومات (صور)

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:02 م
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بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أشاد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، بتطور جامعة كفرالشيخ ومكانتها المرموقة بين الجامعات المصرية، مؤكدًا على حب التعلم من أجل التميز ومواكبة التطورات الحالية، لافتًا إلى وجود العديد من الظواهر الحديثة التي ظهرت لبعض الدول ومنها ظاهرة الدفع الرباعى، وظاهرة الإرهاب التي تعيق الجيش، وظاهرة احتلال أحد الدول من قبل ٨ جيوش وبعض الجماعات الإرهابية، وظاهرة الشهية المتزايدة للتدخل في شئون بعض الدول المحيطة في الاقليم، قائلًا " إن الإرهاب أصبح أكثر تطورًا من الحكومات".


وكان عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، نائبًا عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، الملتقى الوطني " تحديات الدولة المصرية في دعم القضايا العربية والأفريقية " في دورته الثالثة بجامعة كفرالشيخ، وذلك بحضور السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي بداية كلمته رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، بعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والسفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وعمداء الكليات والإعلاميين والطلاب، معربًا عن سعادته البالغة بحضور الملتقى، قائلًا أن السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، هو قامه وطنية كان لها بالغ الأثر في تعزيز الجهود المصرية والدفاع عن قضايا الوطن العربي في مختلف المحافل الدولية، وكان خير ممثلًا لمصر في أوقات عصيبة من تاريخ الدولة المصرية، وأصبح سفيرًا لمصر في ألمانيا، وعمل وزيرًا للخارجية في عام 2011، وله العديد من المواقف الوطنية والقومية المؤثرة بالمجتمع الدولي.


وزير الخارجية الأسبق: الإرهاب أصبح أكثر تطوراً من الحكومات (صور)
وزير الخارجية الأسبق: الإرهاب أصبح أكثر تطوراً من الحكومات (صور)
وزير الخارجية الأسبق: الإرهاب أصبح أكثر تطوراً من الحكومات (صور)
وزير الخارجية الأسبق: الإرهاب أصبح أكثر تطوراً من الحكومات (صور)
وزير الخارجية الأسبق: الإرهاب أصبح أكثر تطوراً من الحكومات (صور)
وزير الخارجية الأسبق: الإرهاب أصبح أكثر تطوراً من الحكومات (صور)
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الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية مصر كفرالشيخ اخبار

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