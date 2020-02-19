"شدو الألحان".. أحدث إبداعات ياسمين فراج

صدر حديثًا كتاب "شَدّْو الألحان"، للدكتورة ياسمين فرّاج أستاذ النقد الموسيقي بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأكدت ياسمين فراج، أن الجمهور المستهدف لهذا الكتاب هو محبو ومتذوقو الموسيقى العربية في مصر وأيّة دولة أخرى، فما يهمني هو اصطحاب هذه الفئة من جمهور الموسيقى العربية في رحلة للتعرف على كيفية بناء وصناعة الأغنية العربية لإشاعة الثقافة الموسيقية بين سكان القطر المصري والوطن العربي، ولذلك لم يكن اختياري للهيئة العامة لقصور الثقافة لتكون الناشر لهذا الكتاب عبثًا، ذلك لأنها هي الجهة الوحيدة في وزارة الثقافة المصرية التي لها منافذ ثقافية في أغلب محافظات مصر وقراها، ويمكنها نشر الثقافة الموسيقية من خلال ما تقدمه من مطبوعات وفنون.

وفي مقدمة الكتاب تقول المؤلفة: "نستمع إلى الأغنيات فنجد أنفسنا نتراقص مع نغمات ونبكي مع أخرى، ننجذب إلى أغنيات ونبتعد عن أخرى، ولا يعرف كثيرون لماذا نستملح أغنية ولا يستهوينا أخرى!، وغالبًا ما يرجع ذلك إلى درجة التذوق الموسيقى عند الفرد، التي تختلف في تلقّيها من شخص لآخر، بما يتفق مع نشأة كل فرد وثقافته".