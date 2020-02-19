استشاري تغذية تحذر من 4 أعراض تُشير لقرب الإصابة بالسكر

حذرت الدكتورة دعاء زكريا، أستاذ مساعد واستشاري التغذية العلاجية بجامعة عين شمس، من 4 أعراض تُشير لقرب الإصابة بمرض السكر.





وقالت دعاء زكريا، خلال تصريحات لها لبرنامج "الحكيم في بيتك" المذاع عبر فضائية "CBC"، اليوم الأربعاء، أن هناك 4 أعراض لا يجب التعامل معهم ببساطة، وهم كثرة التفكير في الطعام، والأكل بين الوجبات على غير المعتاد، وزيادة النهم إلى الحلويات، وزيادة الوزن مؤخرًا وخاصة منطقة البطن والكرش، والتي تمثل أعراض ما قبل الإصابة بمرض السكر، والتي تستلزم وقفة مع النفس.



