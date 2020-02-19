انطلاق المسابقة الوطنية للاولمبياد الخاص المصري في رفع الأثقال

آنطلقت اليوم الاربعاء فعاليات المسابقة الوطنية للاولمبياد الخاص المصري لرياضة رفع الاثقال بمنتجع جويل سبورتس سيتي بزهراء مدينة نصر وتستمر حتي غد الخميس تحت رعاية المصرية للاتصالات WE وكوكاكولا.





حضر فعاليات حفل الافتتاح عمرو محيي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني والعقيد محمد الشيوي مدير فرع الانشطة بمنتجع جويل سبورتس سيتي نائبا عن العميد ياسر السمان مدير عام المنتجع، وبمشاركة أكثر من ١٣٠ لاعب ولاعبة من أفرع الأولمبياد الخاص المصري بمحافظات مصر المختلفة.





أكد عمرو الطحاوي خلال كلمته علي الدور الكبير الذي يقوم به الأولمبياد الخاص المصري في الدمج المجتمعي للاعبين من خلال الرياضة موجها التحية لكل الابطال الحاضرين للمسابقة وللدعم الكبير الذي يقدمه أولياء الأمور يوميا لهم.





من جانبه اعرب العقيد محمد الشيوي عن سعادته الدائمة لاستضافة منتجع جويل سبورتس سيتي لفعاليات الاولمبياد الخاص المصري ، متنميا كل التوفيق لكل اللاعبين المشاركين بتحقيق المزيد من الميداليات المتنوعة.





وقد بدآت فعاليات اليوم وفقا لقواعد الاولمبياد الخاص الدولي بآقامة حفل افتتاح المسابقة والذي آشتمل علي دخول الاعلام مصر والاولمبياد الخاص ويونيفاي أيجيبت ثم تلها طابور عرض الهيئات المشاركة واللاعبين وعزف السلام الوطني وكلمات لكبار الشخصيات باليوم ثم إلقاء قسم اللاعبين وايقاد شعلة الالعاب لتبدء رسميا المسابقة.



