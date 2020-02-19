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تفاصيل مسلسل الاخ الكبير الحلقه 34 وموعد العرض والقنوات الناقلة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:50 م
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الأخ الكبير الحلقة 34
الأخ الكبير الحلقة 34
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زاد طلب المشاهدين، علر محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي، على مسلسل الاخ الكبير الحلقه 34 لما فيها من أحداث كبيرة، فاصلة بالحلقة.

عرض مسلسل الاخ الكبير الحلقه 34

وعُرضت مسلسل الاخ الكبير الحلقه 34  بعدما انتهى محمد رجب من تصويرآخر مشاهد الحلقة 34، ويمكن الآن للمتابعين مشاهدة مسلسل الاخ الكبير الحلقه 34 كاملة على قناة "سي بي سي دراما".

مشاهدات عالية لـ مسلسل الاخ الكبير الحلقه 34

وحصلت مسلسل الاخ الكبير الحلقه 34 على نسب مشاهدة عالية في مصر،كما أنه تصدر قائمة ترند جوجل الأكثر بحثًا، خصوصًا بعد تشابك الأحداث والوصول لمزيد من الإثارة والتشويق التي ترافق أحداث المسلسل.

القنوات الناقلة لـ مسلسل الاخ الكبير الحلقه 34

وعرضت قناة سي بي سي دراما، مسلسل الاخ الكبير الحلقه 34  والتي تدور أحداثها في حي بولاق الشعبي، حيث يحاول الشاب الفقير "حربي" مواجهة العديد من التحديات في حياته والتغلب عليها، سواء كانت هذه التحديات على الصعيد الأسري أو العملي، وقد انتهت مشاكل حربي بمقتل شقيقته التي كان يرتبط بها كثيرًا.

أحداث مسلسل الاخ الكبير الحلقه 34

وتشتعل أحداث مسلسل الاخ الكبير الحلقه 34 وتنقلب حياته رأسًا على عقب ويدخل بطل المسلسل في صراعات كبيرة مع عدة أشخاص ويحاول الوصول إلى الجاني، بالتحديد بعدما تم اتهامه بقضية قتلها، والذي جعله يدخل السجن، بينما اتهم أيضًا بقضية قتل "فريدة" وهي بنت رجل أعمال مشهور.

أعلنت قناة سي بي سي دراما عن إذاعة مسلسل الاخ الكبير الحلقه 34 

الإعجاب بـ مسلسل الاخ الكبير الحلقه 34

التي حازت إعجاب عدد كبير من المشاهدين، خاصةً أن بها كم كبير من الإثارة والتشويق، مع كل حلقة يعرض فيها، على قناة CBC Drama/سي بي سي دراما الفضائية.

موعد عرض مسلسل الاخ الكبير الحلقه 34

تعرض مسلسل الاخ الكبير الحلقه 34 في تمام الساعة 8 مساًء الوقت الأصلي.

تردد قناة (CBC Drama) العارضة لأحداث مسلسل الاخ الكبير الحلقه 34

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11919.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي (H).

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.



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