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عُمره 80 عامًا.. مُسن يتقدم للعمل متطوعًا بالتدريس بتعليم قنا (صور ومستندات)

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:49 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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استقبل الدكتور عربي أبوزيد، مدير عام إدارة قوص التعليمية جنوب محافظة قنا، اليوم الأربعاء بمكتبه الحاج " فاروق طايع عبدالحليم غلاب" مُسن يبلغ ٨٠ عامًا، من قرية المقربية التابعة لمركز قوص، مؤكدًا علي رغبته في التطوع للعمل بالتدريس مُعلمًا للغة العربية بمدارس قريته طبقا لقرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والذي أعلنه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين بداية فبراير الجاري والذي نص علي فتح الباب أمام الحاصلين علي المؤهلات التربوية للتطوع في التدريس بعض المواد التي بها عجز طبقا لاحتياج كل إدارة تعليمية.

وأشاد " أبوزيد " بإقدام الحاج "فاروق غلاب" ورغبته في التدريس رغم كبر سنه إلا أنه يرغب في العطاء لخدمة أهل قريته، مؤكدًا على أن باب التطوع مفتوح لمن يرغب في العطاء من التربويين والخبرات المهنية للإستفادة منهم ودعم الخبرات التربوية بين الأجيال.

وقال الحاج فاروق طايع عبدالحليم غلاب، أنه من مواليد قرية المقربية شمال مركز قوص عام ١٩٤٠ حصل علي شهادة فنية متوسطة عام ١٩٥٩ أهلته للعمل كفني بشركة مصانع سكر قوص، إنتسب خلال عمله بالتعليم العام حتي حصل علي ليسانس الآداب والتربية في اللغة العربية عام ١٩٨١ من جامعة أسيوط.

وأكد "غلاب" على عشقه للغة العربية من خلال ملازمته لوالده الشيخ طايع وشقيقه الشيخ كمال طايع مأذون القرية الذي شيد مسجد ظلا يعلمان فيه اطفال القرية علوم القرآن واللغة قرابة نصف قرن، موجها الشكر للوزارة التربية والتعليم والدكتور عربي أبوزيد مدير إدارة قوص التعليمية لدعمهم المنظومة التعليمية بخبرات تساعد في سد عجز مواد التدريس ودمج الخبرات التربوية بين الأجيال.
عُمره 80 عامًا.. مُسن يتقدم للعمل متطوعًا بالتدريس بتعليم قنا (صور ومستندات)
عُمره 80 عامًا.. مُسن يتقدم للعمل متطوعًا بالتدريس بتعليم قنا (صور ومستندات)
عُمره 80 عامًا.. مُسن يتقدم للعمل متطوعًا بالتدريس بتعليم قنا (صور ومستندات)
عُمره 80 عامًا.. مُسن يتقدم للعمل متطوعًا بالتدريس بتعليم قنا (صور ومستندات)
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