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"الأورمان" تنظم قوافل علاجية مجانية بمحافظة قنا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:47 م
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جانب من القافلة
جانب من القافلة
بسام عبدالحميد
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قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان: "إن مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة قنا، وقع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بقرى أولاد عمرو مركز قنا، وقرية الشعراني مركز قوص، وذلك من خلال تنظيم قافلتين طبيتين مجانية بالتنسيق مع مستشفى قنا الجامعي، استكمالًا لأنشطة جمعية الأورمان الطبية ودعمًا لشرائح الأسر الأكثر احتياجًا".

وأشار، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية، نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، كما يتم صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد شعبان، بالتعاون الوثيق للجمعية مع محافظة قنا التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة.
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الكلمات المفتاحية

محافظة قنا قوافل علاجية مجانية الأورمان

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